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27 февраля 2024, новость

Британским детям запретили смотреть «Мэри Поппинс»

Мюзикл получил повышенный возрастной рейтинг из-за слова «готтентоты»
Джули Эндрюс в фильме «Мэри Поппинс»
Джули Эндрюс в фильме «Мэри Поппинс»

В Великобритании повысили возрастной рейтинг мюзикла «Мэри Поппинс» с Джули Эндрюс 1964 года, поскольку в нем содержится «дискриминационная лексика». Об этом сообщает Би-би-си.

Британский совет по классификации фильмов (BBFC) переквалифицировал фильм из категории U («все дети») в PG («7+»), так как в фильме используется уничижительный термин «готтентоты» для обозначения трубочистов с сажей на лице.

В Оксфордском словаре утверждается, что этот термин, который часто использовали в колониальные времена для обозначения народов Южной Африки, «обычно считается архаичным и оскорбительным». В BBFC заявили, что эта терминология может расстроить ребенка или же он повторит слово, «не осознавая потенциального оскорбления». Эксперты посоветовали родителям присутствовать при просмотре детьми этого фильма.

В совете отметили, что картина проходила классификацию уже трижды: впервые эксперты оценивали ее при выходе, затем при повторном прокате в 2013-м и, наконец, в 2024 году — в юбилейный год — кинотеатры планируют снова показать фильм на больших экранах.

Мюзикл «Мэри Поппинс» удостоился пяти премий «Оскар» в 1965 году, в том числе за лучшую женскую роль и лучшую песню.

В январе в возрасте 100 лет скончалась актриса Глинис Джонс, сыгравшая в фильме «Мэри Поппинс» роль миссис Бэнкс.

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