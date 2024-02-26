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26 февраля 2024, новостьКрасная дорожка

Сальма Хайек вышла в свет в наряде страстного оттенка

Компанию актрисе составил муж Франсуа-Анри Пино

Сальма Хайек появилась на показе Gucci на Неделе моды в Италии. Для светского выхода 57-летняя актриса выбрала страстный наряд в темно-красных оттенках. Она надела облегающую юбку миди и кожаную укороченную куртку.

Хайек дополнила образ босоножками на высокой платформе и солнцезащитными очками. Компанию в этот вечер звезде составил муж, миллиардер Франсуа-Анри Пино.

Напомним, Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино вместе с 2007 года. В том же году у пары родилась дочь Валентина. Они узаконили свои отношения 14 февраля 2009 года.

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