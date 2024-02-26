Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» и «Глухаря» Эрнст Романов

Эрнст Романов | Источник: PersonaStars

Умер советский и российский актер театра и кино, артист дубляжа Эрнст Романов. Об этом сообщается в Telegram-канале театра им. Миронова.

По данным газеты, артиста не стало 25 февраля. Ему было 87 лет. В театре принесли соболезнования супруге Эрнста Романова Лейли Зениковне Киракосян, его детям и внукам.

Романов родился в 1936 году в городе Кабаковске Свердловской области. Он окончил Государственный институт театрального искусства в 1957 году.

Артист начал свою карьеру актером в театрах Ростова-на-Дону, Рязани, Эстонии и Латвии. С 1969 года он стал актером Ленинградского театра имени Ленинского комсомола, а с 1971 года присоединился к Академическому театру имени Пушкина.