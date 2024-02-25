Звезду «Курьера» выписали из квартиры

Федор Дунаевский | Источник: Legion-Media.ru

Актер Федор Дунаевский лишился прописки в московской квартире, расположенной в районе Хамовники. Об этом сообщает mk.ru.

По данным издания, на днях вступило в силу решение суда Москвы, который удовлетворил иск бывшей супруги звезды «Курьера» Ирины Вагнер. Отмечается, что недвижимость у пары появилась в 2018 году — именно Дунаевский подарил квартиру своей жене, однако в 2022-м Вагнер подала на развод. С тех пор актер не проживал в квартире. Вагнер в суде отмечала, что ее экс-супруг съехал еще в мае 2022 года, поэтому суд решил выписать мужчину.

Кроме того, Вагнер требовала, чтобы дети пары — 15-летний сын Стефан и 8-летняя дочь Нина — остались с ней. В СМИ появилась информация о разводе Дунаевского в декабре 2022 года. Тогда сообщалось пара рассталась из-за измен Ирины с массажистом. Актер планировал судиться с супругой за детей, однако суд не встал на его сторону.