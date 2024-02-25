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25 февраля 2024, новость

Звезда «Слово пацана» прокомментировал слова Кологривого об актерах сериала

Ярослав Могильников признался, что не ожидал критики от коллеги
Ярослав Могильников
Ярослав Могильников

Актер Ярослав Могильников, исполнивший роль Ералаша в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», в интервью Карену Адамяну оценил слова Никиты Кологривого о своих коллегах по проекту.

«Если посмотреть интервью, то заметно, что он не задевал нас открыто, но были такие едкие фразы. Сейчас как будто он сам Кащеем становится», — возмутился Могильников.

При этом артист уточнил, что не мог понять, насколько серьезно говорил Кологривый, когда критиковал бывших коллег по сериалу. Могильников посетовал на сюрреалистичность слов артиста и уточнил, что не обсуждал критику наедине с Кологривым. Могильников отметил, что на съемках актер был приветливым и дружелюбным, а также интересовался делами менее опытных товарищей.

В декабре Кологривый заявил, артисты не должны получать большие деньги лишь за то, что «спели песню». Он пояснил, что незамысловатую песню о неудавшейся любви легко написать, «когда сидишь на Бали». Он также вспомнил о своем знакомом, который работает спасателем. Актер признался, что за зарплату 45 тыс. рублей в месяц его друг «разрезает машины и достает людей из пожаров».

Ранее звезды «Слова пацана» открыли совместный бизнес.

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