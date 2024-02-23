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23 февраля 2024, новость

Названа дата выхода сериала «Гарри Поттер»

Сериал по серии книг Джоан Роулинг выйдет в 2026 году
Кадр из тизера сериала по «Гарри Поттеру»
Кадр из тизера сериала по «Гарри Поттеру»

Сериал «Гарри Поттер» выйдет на стриминговом сервисе Max в 2026 году. Об этом сообщает IGN.

Генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав заверил на встрече с инвесторами, что проект выйдет в указанный срок, если у команды не возникнет никаких проблем с производством. Также Заслав отметил, что сериал будет «привержен франшизе», последняя часть которой вышла более десяти лет назад.

«Мы не стесняемся ажиотажа вокруг Гарри Поттера. <…> Мы провели некоторое время с Джоан Роулинг и ее командой. Обе стороны взволнованы возрождением этой франшизы», — поделился гендиректор.

В апреле HBO опубликовал первый тизер предстоящего сериала о Гарри Поттере. В тизере сообщилось о запуске нового сериала, который будет в точности отражать серию книг Джоан Роулинг о знаменитом на весь мир волшебнике.

Исполнитель главной роли в серии фильмов «Гарри Поттер» Дэниел Рэдклифф не имеет желания сниматься в телесериале.

«Насколько я понимаю, история будет рассказана с самого начала. Я уверен, что создатели не захотят выяснять, как заполучить старого Гарри на эпизодическую роль. Я определенно ни в коем случае не стремлюсь к этому. Желаю удачи в эстафете, но мне не стоит участвовать в этом», — отметил Рэдклифф.

О том, что про Гарри Поттера планируется снять сериал, стало известно в 2019 году

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