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23 февраля 2024, новость

Умерла звезда «Свадьбы в Малиновке» Людмила Алфимова

Актрисе было 88 лет
Людмила Алфимова в фильме «Свадьба в Малиновке»
Людмила Алфимова в фильме «Свадьба в Малиновке»

Советская и украинская актриса театра и кино Людмила Алфимова, наиболее известная по ролям в комедийных фильмах «За двумя зайцами» и в «Свадьба в Малиновке», умерла в возрасте 88 лет в Винницкой области. Об этом стало известно в пятницу, 23 февраля.

О смерти актрисы в селе Печера сообщает «Российская газета» со ссылкой на родственников Алфимовой. Как отмечается, похороны актрисы пройдут там же.

Алфимова (девичья фамилия — Кадыгроб) родилась в Харькове 4 сентября 1935 года. В ранней молодости Людмила хорошо пела и танцевала, при этом мечтала она о том, что станет летчицей. Так, в старших классах Людмила занималась в аэроклубе и управляла самолетом Як-140. Однако в авиационное училище девушек не брали, и один из его выпускников, Феликс Алфимов, посоветовал девушке пойти в театральный институт, где она сможет перевоплотиться в летчицу, пишет Peoples.Ru.

После окончания Харьковского театрального института в 1963 году Алфимова стала работать в киностудии Александра Довженко. Ее кинодебютом стала роль Марийки в экранизации романа Ивана Сенченко «Его поколение». Она сыграла в 36 фильмах, в числе которых «По главной улице с оркестром», «Благие намерения», «Вы Петьку не видели?», а также в сериале «Юркины рассветы».

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