14-летняя Анна Пересильд рассказала о назойливых поклонниках

Актриса призналась, что ей не нравится слишком пристальное внимание поклонников, которые караулят ее у школы и возле дома. К тому же, по словам 14-летней актрисы, время от времени ей присылают странные сообщения.

«Очень рада, что у меня появился зритель, которому я интересна, который меня смотрит. Это плюс. Но всегда есть неприятные моменты. Мне иногда пишут страшные сообщения: “Стою у твоего дома, жду тебя”. А я же еще маленькая девочка — это неприятно, мягко говоря. Некоторые звонят в три часа ночи…» — призналась Пересильд в одном из интервью.