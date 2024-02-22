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22 февраля 2024, новость

14-летняя Анна Пересильд рассказала о назойливых поклонниках

Актриса призналась, что ей пишут «страшные сообщения» и звонят по ночам
Анна Пересильд
Анна Пересильд

Анна Пересильд высказалась об изменениях, произошедших в ее жизни с приходом популярности, и обратной стороне известности.

Актриса призналась, что ей не нравится слишком пристальное внимание поклонников, которые караулят ее у школы и возле дома. К тому же, по словам 14-летней актрисы, время от времени ей присылают странные сообщения.

«Очень рада, что у меня появился зритель, которому я интересна, который меня смотрит. Это плюс. Но всегда есть неприятные моменты. Мне иногда пишут страшные сообщения: “Стою у твоего дома, жду тебя”. А я же еще маленькая девочка — это неприятно, мягко говоря. Некоторые звонят в три часа ночи…» — призналась Пересильд в одном из интервью.

Напомним, Анна Пересильд сыграла школьницу Айгуль в многосерийном фильме «Слово пацана. Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова, ставшего одним из самых громких проектов 2023 года

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