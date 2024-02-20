Алекс Болдуин показал свадебное фото с женой в честь годовщины

Алек Болдуин опубликовал архивное фото со своей женой Хиларией. Кадр был сделан в день их свадьбы в июне 2012 года. Голливудский актер вспомнил о знакомстве с женой, которое изменило его жизнь к лучшему. Он не раз говорил, что она его опора и поддержка.

<div id="vk_post_-48064554_43511"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_43511", -48064554, 43511, 'UUGjUlNUtL1aVVmoPdKW6oIKt_o'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

«18 февраля 2011 года. В тот день все должно было измениться навсегда. Я бродил по Ирвинг Плейс, и кого же я там встретил? Я благодарен жизни за тебя больше всего», — отметил Болдуин.

Хилария Болдуин, в свою очередь, призналась, что счастлива быть женой актера и воспитывать с ним их детей. «Встретила тебя в этот день, 13 лет назад, Алек. Какое путешествие мы совершили», — написала в соцсетях инструктор по йоге.