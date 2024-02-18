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18 февраля 2024, новость

Рассел Кроу узнал о полученном на съемках переломе ног только через 10 лет

Актер отметил, что тогда не придал боли значения и продолжил работать
Рассел Кроу
Рассел Кроу | Источник: Legion-Media.ru

Актер Рассел Кроу признался в беседе с People, что сломал обе голени на съемках фильма 2010 года «Робин Гуд» Ридли Скотта.

Кроу рассказал, что сломал ноги во время одной из батальных сцен.

«Помню, перед прыжком я стоял и думал: “Сейчас будет больно”. После приземления я почувствовал, словно через тело пропустили разряд электричества», — поделился артист.

Кроу отметил, что не придал боли значения и продолжил работать без выходных и отпусков. Только через десять лет он обратился к врачу с жалобами на боль в ногах. Тогда медик сделал рентген и поинтересовался у актера, когда тот сломал голени.

«Видимо, я завершил работу над лентой с двумя сломанными ногами. Чего не сделаешь ради искусства! Никакого гипса, шин и обезболивающих. Я просто работал, и со временем все само зажило», — рассказал актер.

В июле 2023 года Рассел Кроу потребовал платить ему за вопросы о второй части «Гладиатора» — фильма Ридли Скотта, который планируется снять к 2024 году. По словам актера, который сыграл главную роль легата Максимуса в первом фильме 2000 года, он возмущен тем, что ему постоянно задают вопросы о продолжении, несмотря на то, что его героя не стало в конце фильма.

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