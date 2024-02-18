Рассел Кроу узнал о полученном на съемках переломе ног только через 10 лет

Рассел Кроу | Источник: Legion-Media.ru

Актер Рассел Кроу признался в беседе с People, что сломал обе голени на съемках фильма 2010 года «Робин Гуд» Ридли Скотта.

Кроу рассказал, что сломал ноги во время одной из батальных сцен.

«Помню, перед прыжком я стоял и думал: “Сейчас будет больно”. После приземления я почувствовал, словно через тело пропустили разряд электричества», — поделился артист.

Кроу отметил, что не придал боли значения и продолжил работать без выходных и отпусков. Только через десять лет он обратился к врачу с жалобами на боль в ногах. Тогда медик сделал рентген и поинтересовался у актера, когда тот сломал голени.

«Видимо, я завершил работу над лентой с двумя сломанными ногами. Чего не сделаешь ради искусства! Никакого гипса, шин и обезболивающих. Я просто работал, и со временем все само зажило», — рассказал актер.