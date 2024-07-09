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Гладиатор 2

Гладиатор 2 (2024)

Gladiator 2

2024драмабоевикприключения

Сюжет фильма «Гладиатор 2»

:

Потомок римского императора Марка Аврелия и племянник Коммода, сраженного гладиатором Максимусом, Луций уже долгое время живет в Нумидии, в Северной Африке. Мать Луцилла отправила его сюда, чтобы Луций был подальше от политических интриг, и какое-то время его жизнь с женой и ребенком действительно была спокойной. Однако все изменилось, когда в Нумидию вторглись римские войска во главе с Марком Акацием. Полководец поверг Луция в бою и взял в плен — теперь юноше придется сражаться в гладиаторских боях.

«Гладиатор 2» — продолжение культового фильма Ридли Скотта с Полом Мескалом, Педро Паскалем и Дензелом Вашингтоном. Роли в фильме также сыграли Джозеф Куинн, Конни Нильсен, Джимон Хонсу и другие.

Режиссер

Ридли Скотт

В ролях

Пол Мескал, Дензел Вашингтон, Педро Паскаль, Джозеф Куинн, Конни Нильсен, Джимон Хонсу, Мэй Каламави, Лайор Раз, Фред Хечингер, Рори МакКанн, Дерек Джекоби, Мэтт Лукас, Тим МакИннерни

Страна

США, Великобритания

Премьера

15 ноября (Мир)
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Трейлер

Кадры

12
Кадр из Гладиатор 2
Кадр из Гладиатор 2
Кадр из Гладиатор 2
Кадр из Гладиатор 2
Кадр из Гладиатор 2
12
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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Гладиатор 2 (Gladiator 2, 2024): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Гладиатор 2. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Гладиатор 2, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
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