Гладиатор 2 (2024)

Потомок римского императора Марка Аврелия и племянник Коммода, сраженного гладиатором Максимусом, Луций уже долгое время живет в Нумидии, в Северной Африке. Мать Луцилла отправила его сюда, чтобы Луций был подальше от политических интриг, и какое-то время его жизнь с женой и ребенком действительно была спокойной. Однако все изменилось, когда в Нумидию вторглись римские войска во главе с Марком Акацием. Полководец поверг Луция в бою и взял в плен — теперь юноше придется сражаться в гладиаторских боях.

«Гладиатор 2» — продолжение культового фильма Ридли Скотта с Полом Мескалом, Педро Паскалем и Дензелом Вашингтоном. Роли в фильме также сыграли Джозеф Куинн, Конни Нильсен, Джимон Хонсу и другие.