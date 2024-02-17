Бывший муж Анджелины Джоли рассказал об их необычном свидании

Бывший муж Анджелины Джоли, актер Джонни Ли Миллер рассказал об их необычном первом свидании. Об этом сообщает People.

«Однажды я выпрыгнул из самолета… Это была не моя идея. Я встречался с молодой леди по имени Анджелина. И она сказала: "Давай сделаем что-нибудь захватывающее в эти выходные". Эта женщина бесстрашная», — заявил актер.

Джоли и Ли Миллер познакомились на съемках криминального триллера «Хакеры», в котором сыграли влюбленную пару программистов-взломщиков. Артисты заключили брак в 1996 году. Спустя два года они расстались.

У Анджелины Джоли шестеро детей: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон; дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. Все носят фамилию Джоли-Питт, хотя лишь трое — Шайло, Нокс и Вивьен — являются биологическими детьми Анджелины и Брэда Питта. 19 сентября 2016 года Джоли подала документы на развод, но лишь в 2019 году развод был официально завершен.

Ранее Анджелина Джоли осудила ООН за несправедливость.