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17 февраля 2024, новость

«Адидас-младший» рассказал о страхах на съемках «Слова пацана»

Рузиль Минекаев признался, что не мог расслабиться на съемках сериала
Кадр из сериала «Слово пацана»
Кадр из сериала «Слово пацана»

Актер Рузиль Минекаев в передаче «2 Верник 2» рассказал о своих страхах на съемках сериала Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». Его цитирует «Вокруг ТВ».

По словам Минекаева, он пробовался на три роли в проекте и в итоге получил роль юного группировщика Марата — Адидаса-младшего.

«Я все время был в напряжении полном, до самого первого съемочного дня, чтобы на всякий случай сильно не расстраиваться, если что-то пойдет не так, не мог поверить», — сказал артист, для которого роль в проекте Крыжовникова (настоящее имя режиссера Андрей Першин) стала первой главной.

В первый съемочный день Минекаев также не смог расслабиться.

«Было круто, но я не расслабился и тогда. Я стал думать, как сделать так, чтобы выложиться на 100%», — признался 24-летний актер.

Ранее стало известно, что Рузиль Минекаев сыграл хулигана в ироническом триллере «Подслушано в Рыбинске».

Во время загрузки произошла ошибка.
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