«Адидас-младший» рассказал о страхах на съемках «Слова пацана»

Кадр из сериала «Слово пацана»

По словам Минекаева, он пробовался на три роли в проекте и в итоге получил роль юного группировщика Марата — Адидаса-младшего.

«Я все время был в напряжении полном, до самого первого съемочного дня, чтобы на всякий случай сильно не расстраиваться, если что-то пойдет не так, не мог поверить», — сказал артист, для которого роль в проекте Крыжовникова (настоящее имя режиссера Андрей Першин) стала первой главной.

В первый съемочный день Минекаев также не смог расслабиться.

«Было круто, но я не расслабился и тогда. Я стал думать, как сделать так, чтобы выложиться на 100%», — признался 24-летний актер.

Ранее стало известно, что Рузиль Минекаев сыграл хулигана в ироническом триллере «Подслушано в Рыбинске».