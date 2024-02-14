Звезда «Слова пацана» сыграл хулигана в новом сериале: первые кадры

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В центре сюжета — Юрий, работающий журналистом в местной рыбинской газете. В его жизни много неурядиц, а сенсационных новостей — кот наплакал. Но все меняется, когда мужчина обретает необычный дар. Юре начинают приходить видения, из которых он узнает о тайных и незаметных убийствах, происходящих в Рыбинске.

Неожиданная способность оборачивается для журналиста крупными проблемами. Он становится одним из подозреваемых в деле, которое ведет следователь Зоя. Помогать в расследовании запутанного преступления будет хулиган по кличке Ширмик (Минекаев).

«Ширмик — это простой парень из небольшого города, дворовый пацан. Он целеустремленный, но в то же время — без каких-либо больших амбиций. При этом он очень сильно любит свою девушку, верен ей и никогда не предаст свои принципы. У него встречаются проявления жестокости, но это скорее показушное», — рассказал о своем герое Рузиль Минекаев.

Премьера сериала «Подслушано в Рыбинске» планируется в 2024 году в онлайн-кинотеатре Premier.