Бывшая жена Аффлека может сняться в его новом фильме

Дженнифер Гарнер | Источник: Legion-Media.ru

Актриса Дженнифер Гарнер может сняться в новом фильме Netflix под названием «Животные». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Гарнер ведет переговоры о съемках в криминальном триллере, режиссером которого выступит ее бывший супруг Бен Аффлек. В картине снимется Мэтт Дэймон, он также выступит сопродюсером вместе с Аффлеком.

После утверждения полного актерского состава создатели фильма планируют начать съемки уже в марте.

Криминальный триллер расскажет о кандидате в мэры и его жене, у которых похитили сына. Супругам предстоит спасти ребенка и противостоять многочисленным врагам.

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер поженились в 2005-м после года отношений. Спустя десять лет звезды приняли решение расстаться. В браке у актеров родились трое детей: дочери Вайолет и Серафина и сын Сэмюэль.