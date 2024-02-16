Легендарную мокрую рубашку мистера Дарси пустят с молотка

На предстоящем аукционе в Лондоне будет выставлена легендарная рубашка мистера Дарси, в которой появлялся Колин Ферт в экранизации « Гордости и предубеждения » от Би-би-си. Кроме того, среди лотов будут платья, принадлежавшие Дрю Бэрримор и Хелене Бонем Картер, пишет The Guardian.

Ожидается, что рубашка Ферта из сериала по роману Джейн Остин может быть продана за сумму от семи до десяти тысяч фунтов стерлингов. Сцена, где актер появляется после купания в этой рубашке, стала культовой и была пересмотрена в фильме «Дневник Бриджит Джонс», где Колин Ферт также исполнил роль мистера Дарси.