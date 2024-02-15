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15 февраля 2024, новость

Кологривый объяснил, почему всегда опаздывает на съемки

Актер отметил, что некоторое время приходил на работу вовремя
Никита Кологривый
Никита Кологривый | Источник: PersonaStars

Актер Никита Кологривый в беседе со студентами Высшей школы кино и телевидения Останкино признался, что всегда опаздывает на съемки на несколько часов. Об этом пишет The Voice.

«Я всегда опаздываю на съемки на час-два. Я просто это люблю и могу себе позволить», — улыбнулся Кологривый.

Он уточнил, что обычно перед работой занимается спортом. По словам звезды сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», некоторое время он приходил на съемки вовремя, но потом понял, что шоураннеры «страхуются» за счет его личного времени, так как по факту съемочный процесс начинается позже заявленного времени.

«Потом понял, что люди за счет моего личного времени страхуются. Извините, хоть я и разгильдяй, но в кадре я разорвусь», — подчеркнул Кологривый.

Артист также отметил, что уважает режиссера и не импровизирует на съемках. Такое отношение Кологривый объяснил трудовым договором, где указано, что режиссер главенствует над актерами на съемочной площадке.

Напомним, что Никита Кологривый после успеха в фильме «По щучьему велению» и сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал регулярным гостем ток-шоу и интервью, в которых нелестно отзывался о коллегах-артистах. Недавно он со скандалом покинул шоу «Закрытый показ». 

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