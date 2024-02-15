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15 февраля 2024, новость

Моника Беллуччи показала фото с дочерью Девой Кассель

Итальянская кинодива вместе с наследницей посетила вечернее мероприятие

Моника Беллуччи показала новые фото со своей старшей дочерью, моделью Девой Кассель. На кадрах знаменитые мать и дочь позируют в вечерних нарядах в коридоре отеля. 59-летняя Беллуччи выбрала классический брючный костюм, а 19-летняя Кассель — приталенное платье.

На одном из кадров дочь обнимает маму сзади и кладет подбородок на ее плечо. Поклонники актрисы отметили, что наследница очень похожа на нее.

Напомним, Дева Кассель родилась в браке итальянской актрисы Моники Беллуччи и французского актера Венсана Касселя в 2004 году. У пары также есть младшая дочь Леони. В 2013 году актеры расстались, но смогли остаться друзьями.

Ранее Дева Кассель устроила горячую фотосессию на пляже в Рио-де-Жанейро.

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