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13 февраля 2024, новость

19-летняя дочь Моники Беллуччи показала чувственные фото

Дева Кассель устроила горячую фотосессию на пляже

Дева Кассель, дочь итальянской актрисы Моники Беллуччи и французского актера Венсана Касселя, приняла участие в смелой фотосессии на пляже в Рио-де-Жанейро. 19-летняя модель выбрала раздельный купальник и показала стройную фигуру.

Во время загрузки произошла ошибка.

В личном блоге она рассказала, что автором фотосессии выступил фотограф Рафаэль Моура, а один из кадров снял ее возлюбленный. Поклонники отметили, что Кассель очень похожа на знаменитую маму.

Напомним, Дева Кассель родилась в браке знаменитых актеров в 2004 году. Спустя шесть лет у пары появилась еще одна дочь Леони.

В 2013 Беллуччи и Кассель расстались. В настоящее время их старшая дочь активно строит карьеру модели.

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