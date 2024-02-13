19-летняя дочь Моники Беллуччи показала чувственные фото

Дева Кассель, дочь итальянской актрисы Моники Беллуччи и французского актера Венсана Касселя, приняла участие в смелой фотосессии на пляже в Рио-де-Жанейро. 19-летняя модель выбрала раздельный купальник и показала стройную фигуру.
В личном блоге она рассказала, что автором фотосессии выступил фотограф Рафаэль Моура, а один из кадров снял ее возлюбленный. Поклонники отметили, что Кассель очень похожа на знаменитую маму.
Напомним, Дева Кассель родилась в браке знаменитых актеров в 2004 году. Спустя шесть лет у пары появилась еще одна дочь Леони.
В 2013 Беллуччи и Кассель расстались. В настоящее время их старшая дочь активно строит карьеру модели.