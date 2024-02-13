19-летняя дочь Моники Беллуччи показала чувственные фото

Дева Кассель, дочь итальянской актрисы Моники Беллуччи и французского актера Венсана Касселя, приняла участие в смелой фотосессии на пляже в Рио-де-Жанейро. 19-летняя модель выбрала раздельный купальник и показала стройную фигуру.

<div id="vk_post_-48064554_43329"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_43329", -48064554, 43329, 'dSQRRfaiwfOxuMQHlt1F9o8V58I'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

В личном блоге она рассказала, что автором фотосессии выступил фотограф Рафаэль Моура, а один из кадров снял ее возлюбленный. Поклонники отметили, что Кассель очень похожа на знаменитую маму.

Напомним, Дева Кассель родилась в браке знаменитых актеров в 2004 году. Спустя шесть лет у пары появилась еще одна дочь Леони.