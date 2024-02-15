Юлия Высоцкая показала нежное фото с мужем

Юлия Высоцкая опубликовала в личном блоге совместный снимок с мужем, режиссером Андреем Кончаловским . Фото было сделано на фоне моря и гор в Тоскане, где у пары есть своя вилла. 55-летняя актриса призналась в любви своему супругу в День всех влюбленных.

«Люблю быть влюбленной! Правда, бабочки у меня не трепыхаются, зато крылья вырастают (я их даже сама, кажется, как-то видела). Скажу честно, чтобы почувствовать это, мне лично повод не нужен, незапланированно это получается как-то острее, что ли. Но и снова сказать “я тебя люблю”, пусть даже потому что святой Валентин напомнил, лишним не бывает», — написала ведущая шоу «Едим дома».