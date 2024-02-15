В Москве отменили спектакль из-за болезни Федора Добронравова

Федор Добронравов

В Культурном центре ЗИЛ в Москве в срочном порядке заменили спектакль «Ты где-то рядом», где главную роль исполняет артист Федор Добронравов. Как стало известно «Газете.Ru», зрителям объявили о резком ухудшением самочувствия актера.

«Дорогие друзья, в связи с непредвиденной болезнью и резким ухудшением здоровья народного артиста России Федора Добронравова, к большому сожалению, мы вынуждены на сегодняшний вечер произвести срочную замену спектакля», — обратились к зрителям в театре и предложили пойти на постановку «Танцуй со мной» или сдать билеты.

Агент Федора Добронравова в разговоре с «Газетой.Ru» подтвердила отмену мероприятия.

«Уже несколько спектаклей отменены, да, Федор болеет. А больше ничего сказать не могу», — сказала Сойкина. Она добавила, что информации об отменах следующих спектаклей пока нет.

В конце января издание «Московский Комсомолец» со ссылкой на источник сообщило об отмене спектакля с участием Федора Добронравова, который был запланирован на 1 февраля в театре «Русская песня». Сообщалось, что причиной стала болезнь артиста – у него было повышенное давление.