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14 февраля 2024, новость

Племянник Майкла Джексона сыграет его в байопике

Джафар Джексон получил главную роль в фильме о Майкле Джексоне

Джафар Джексон перевоплотился в своего знаменитого дядю Майкла Джексона в байопике «Майкл» режиссера Антуана Фукуа. В сети появились первые кадры со съемок, на которых Джексон-младший выглядит точной копией своего знаменитого родственника.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Мои шаги к поиску божественного предназначения были продуманными и преднамеренными. Хорошо это или плохо, но вы найдете правду и прозрачность в повествовании, приправленном ностальгией по 90-м. Для меня большая честь воплотить историю моего дяди Майкла в жизнь. Всем фанатам по всему миру, скоро увидимся», — рассказал актер.

Джафар Джексон родился в браке Джермейна Джексона, старшего брата Майкла Джексона, и Александры Оазиазы.

Музыкальная драма расскажет о жизни поп-короля и его творчестве. Известно, что байопик снимается совместно с наследниками певца.

Премьера фильма «Майкл» состоится в 2025 году. Точная дата пока не сообщается.

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