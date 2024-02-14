Племянник Майкла Джексона сыграет его в байопике

Джафар Джексон перевоплотился в своего знаменитого дядю Майкла Джексона в байопике « Майкл » режиссера Антуана Фукуа . В сети появились первые кадры со съемок, на которых Джексон-младший выглядит точной копией своего знаменитого родственника.

«Мои шаги к поиску божественного предназначения были продуманными и преднамеренными. Хорошо это или плохо, но вы найдете правду и прозрачность в повествовании, приправленном ностальгией по 90-м. Для меня большая честь воплотить историю моего дяди Майкла в жизнь. Всем фанатам по всему миру, скоро увидимся», — рассказал актер.