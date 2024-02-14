Племянник Майкла Джексона сыграет его в байопике

Джафар Джексон перевоплотился в своего знаменитого дядю Майкла Джексона в байопике «Майкл» режиссера Антуана Фукуа. В сети появились первые кадры со съемок, на которых Джексон-младший выглядит точной копией своего знаменитого родственника.
«Мои шаги к поиску божественного предназначения были продуманными и преднамеренными. Хорошо это или плохо, но вы найдете правду и прозрачность в повествовании, приправленном ностальгией по 90-м. Для меня большая честь воплотить историю моего дяди Майкла в жизнь. Всем фанатам по всему миру, скоро увидимся», — рассказал актер.
Джафар Джексон родился в браке Джермейна Джексона, старшего брата Майкла Джексона, и Александры Оазиазы.
Музыкальная драма расскажет о жизни поп-короля и его творчестве. Известно, что байопик снимается совместно с наследниками певца.
Премьера фильма «Майкл» состоится в 2025 году. Точная дата пока не сообщается.