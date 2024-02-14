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14 февраля 2024, новость

Скончался автор музыки к «Ну, погоди!»

Венгерскому композитору Тамашу Деаку было 95 лет
Тамаш Деак (фото: fortepan.hu)
Тамаш Деак (фото: fortepan.hu)

Венгерский композитор Тамаш Деак, написавший музыку для «Ну, погоди!», скончался на 96-м году жизни. Об этом сообщает информационное агентство MTI.

«Тамаш Деак, автор музыки к мультфильмам… скончался на 96-м году жизни», — сообщает агентство.

Деак родился в венгерском Секешфехерваре в 1928 году. Самостоятельно научился играть на трубе, а с 1959 по 1964 год он работал на Венгерском радио. Среди более 120 мультсериалов и телепередач, к которым Деак написал музыку, российскому зрителю наиболее известен мультфильм «Ну, погоди!».

Деак записал для этого мультсериала заглавную мелодию, получившую название «Водные лыжи», а также несколько других композиций, которые звучат в сериях.

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