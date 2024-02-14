Скончался автор музыки к «Ну, погоди!»

Венгерский композитор Тамаш Деак, написавший музыку для «Ну, погоди!», скончался на 96-м году жизни. Об этом сообщает информационное агентство MTI.
«Тамаш Деак, автор музыки к мультфильмам… скончался на 96-м году жизни», — сообщает агентство.
Деак родился в венгерском Секешфехерваре в 1928 году. Самостоятельно научился играть на трубе, а с 1959 по 1964 год он работал на Венгерском радио. Среди более 120 мультсериалов и телепередач, к которым Деак написал музыку, российскому зрителю наиболее известен мультфильм «Ну, погоди!».
Деак записал для этого мультсериала заглавную мелодию, получившую название «Водные лыжи», а также несколько других композиций, которые звучат в сериях.