Скончался автор музыки к «Ну, погоди!»

Тамаш Деак (фото: fortepan.hu)

Венгерский композитор Тамаш Деак, написавший музыку для «Ну, погоди!», скончался на 96-м году жизни. Об этом сообщает информационное агентство MTI.

«Тамаш Деак, автор музыки к мультфильмам… скончался на 96-м году жизни», — сообщает агентство.

Деак родился в венгерском Секешфехерваре в 1928 году. Самостоятельно научился играть на трубе, а с 1959 по 1964 год он работал на Венгерском радио. Среди более 120 мультсериалов и телепередач, к которым Деак написал музыку, российскому зрителю наиболее известен мультфильм «Ну, погоди!».