Светлана Иванова поделилась архивным фото со съемок

Напомним, фильм «Дом Солнца» снят по повести Ивана Охлобыстина и вышел на экраны в 2010 году. В центре сюжета — девушка по имени Саша (Светлана Иванова) из хорошей семьи, которая влюбляется в лидера хиппи по прозвищу Солнце (Станислав Рядинский). Ради любви главная героиня готова отказаться от того, к чему так долго стремилась. Но ее возлюбленный умирает во время операции.