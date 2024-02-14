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14 февраля 2024, новость

Светлана Иванова поделилась архивным фото со съемок

Актриса приняла участие в популярном флешмобе

Светлана Иванова опубликовала в личном блоге фото со съемок фильма «Дом Солнца». Таким образом актриса поддержала флешмоб и показала, как выглядела в 21 год.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Ладно. Я долго держалась. 21. Любовь», — подписала фото звезда сериала «Тест на беременность».

Поклонники признались, что очень любят этот фильм, и восторженно оценили работу актрисы в нем.

Напомним, фильм «Дом Солнца» снят по повести Ивана Охлобыстина и вышел на экраны в 2010 году. В центре сюжета — девушка по имени Саша (Светлана Иванова) из хорошей семьи, которая влюбляется в лидера хиппи по прозвищу Солнце (Станислав Рядинский). Ради любви главная героиня готова отказаться от того, к чему так долго стремилась. Но ее возлюбленный умирает во время операции.

Ранее своими фото, сделанными в возрасте 21 года, поделились Ксения Собчак и Ирина Безрукова.

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