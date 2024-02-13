Ирина Безрукова показала, как выглядела в студенческие годы

Ирина Безрукова в личном блоге опубликовала архивные черно-белые фото, на которых ей 21 год. В то время она училась на театральном отделении Ростовского училища искусств.

Она также попросила поклонников прислать ей свои фотографии в этом же возрасте. Они откликнулись на ее просьбу и признались, что Безрукова за эти годы практически не изменилась — так же красива и молода.