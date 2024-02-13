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13 февраля 2024, новость

Ирина Безрукова показала, как выглядела в студенческие годы

Актриса поделилась архивными фото в соцсети

Ирина Безрукова в личном блоге опубликовала архивные черно-белые фото, на которых ей 21 год. В то время она училась на театральном отделении Ростовского училища искусств.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Мне здесь приблизительно 21 год. Лимузин-то каков! Студентка театрального отделения. Узнаваема?» — поинтересовалась звезда у подписчиков.

Она также попросила поклонников прислать ей свои фотографии в этом же возрасте. Они откликнулись на ее просьбу и признались, что Безрукова за эти годы практически не изменилась — так же красива и молода.

Напомним, ранее своими фото в 21-летнем возрасте поделилась Ксения Собчак

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