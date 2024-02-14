У 78-летнего Валерия Баринова обнаружили перелом после падения

Валерий Баринов

Актеру Валерию Баринову диагностировали перелом отростка позвоночника. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным издания, Баринов сломал правый отросток позвонка грудного отдела. Врачи также подтвердили ушибы грудной клетки. Актер провел всю ночь в институте Склифосовского.

13 февраля Telegram-канал Mash сообщил, что Баринов был госпитализирован после падения по пути в ТЮЗ.

По данным издания, после инцидента Баринов смог подняться и самостоятельно добраться до театра, где ему вызвали «скорую». Врачи диагностировали актеру ушибы грудной клетки и спины.