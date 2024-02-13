78-летний Валерий Баринов был госпитализирован с травмой груди

Валерий Баринов окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина в 1968 году. После выпуска он стал служить в Театре им. А. С. Пушкина в Ленинграде. С 1974 по 1988 год актер работал в Центральном театре Советской Армии. С 1988 по 1991 год он трудился на сцене Театра имени Пушкина в Москве. В 1992 году перешел в труппу Малого театра, в 2005 — в МТЮЗ.