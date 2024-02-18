И снова седая ночь. Чем так хорош четвертый «Настоящий детектив»?

О чем 4-й сезон сериала «Настоящий детектив. Страна ночи»

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356042&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Аляску накрыла полярная ночь. На научной станции близ шахтерского городка Эннис загадочным образом погибают во льдах все сотрудники. Их замерзшие тела выражают максимальную степень ужаса. На станции находят чей-то отрезанный язык. За расследование чертовски странного дела берется шеф местной полиции Лиз Дэнверс (Джоди Фостер). Помогает ей юный исполнительный сотрудник и бывшая напарница, отстраненная несколько лет назад.

Зачем смотреть

Антология «Настоящий детектив» длится с переменным успехом десять лет: не верится, но первый мощный сезон с Вуди Харрельсоном и Мэттью Макконахи в ролях напарников-детективов вышел аж в далеком 2014-м. Сюжет, построенный на флешбэках, угрюмые, чарующие луизианские пейзажи и экзистенциальные монологи Раста Коула сделали его образцовым. Ни второму, ни третьему сезонам не удалось выйти на этот уровень.

В четвертом сценариста Ника Пиццолатто сменила мексиканка Исса Лопез, написавшая и поставившая все шесть серий. Творчество Лопез, кстати, весьма близко по духу к «Настоящему детективу»: в самом известном своем фильме «Всегда возвращается» Исса умело вводит сверхъестественные элементы в суровый сюжет.

«Страна ночи» — это одновременно возвращение и переосмысление «Настоящего детектива». Попытка взять реванш. Сохранить интонацию, но сменить угол зрения. Оптику поменяли, теперь это женская история. Если раньше женские персонажи (за исключением разве что Рэйчел МакАдамс во втором сезоне) были функциональными и карикатурными, то теперь они оказываются в центре внимания. Подчеркивает это и голос Билли Айлиш, сопровождающий вступительные титры вместо нежного бормотания Леонарда Коэна.

Кадр из сериала «Настоящий детектив» (4 сезон)

Если рассматривать отдельно три составляющие картины: героев, атмосферу и непосредственно расследование, то первые два элемента скорее удались. Фостер, которую всегда приятно видеть на экране, сухо и без капли обаяния играет сурового копа, в которой слились Сага Норен из «Моста» и персонаж Сары Ланкашир из «Счастливой долины». Она непринужденно выводит людей из себя и не стремится нравиться. В ее прошлом, как заноза, сидит изрядный запас страданий, а ее настоящее складывается из попыток не сойти с ума в этой вечной ночи.

В роли ее напарницы бывшая чемпионка по боксу Кали Реис сочетает суровость и мягкость. Несмотря на готовность дать любому в челюсть, полицейская Эванджелин Наварро — самая эмпатичная героиня, которую заботит не только собственная боль, но и социальные проблемы, расовый вопрос. Да и на других людей Наварро, в отличие от коллеги, смотрит с интересом.

На периферии исполняет философские монологи загадочная Фиона Шоу (она, кажется, представляет себя Растом Коулом), а Джон Хоукс в роли себе-на-уме-копа наивно ждет русскую невесту.

Что касается общего настроя, то «Страна ночи» несет в себе знакомый по первому сезону заряд многозначительной серьезности. А ночная Аляска представляется каким-то запредельным местом, где потустороннее ходит рядом, как тот огромный белый медведь, что привиделся (или нет?) героине Джоди Фостер.

Почему можно не смотреть

Кадр из сериала «Настоящий детектив» (4 сезон)

«Страна ночи» сохраняет атрибуты первого «Настоящего детектива»: парочку странных детективов и мистику. Но Фостер и Кали Реис не так хорошо контачат между собой, как Харрельсон и Макконахи. Между героинями нет химии, они словно случайно оказались рядом. Как актеры говорят в пространство, словно нарочно не обращаясь к собеседнику, так и персонажи здесь — одиночки. То ли арктическая атмосфера к этому располагает, то ли жизнь в целом.