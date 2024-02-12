Фильм на вечер: комедия о токсичных друзьях с Венсаном Касселем

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456254564&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Леа, Марк, Карин и Франсис дружат парами уже целую вечность. Однако их отношения портятся, когда скромная продавщица одежды Леа вдруг пробует себя в качестве автора и, что еще более неожиданно, очень быстро в этом преуспевает. Лею замечает знаменитый писатель, а самое престижное издательство предлагает ей контракт на печать ее романа, который тут же становится бестселлером.

Друзья оказываются не готовы к такому развитию событий и едва скрывают зависть. Даже муж героини, кажется, не вполне доволен тем, что в их жизни происходят такие перемены. Видимо, смириться с успехом близких людей дано не каждому.