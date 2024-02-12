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12 февраля 2024, статьяЧто посмотреть

Фильм на вечер: комедия о токсичных друзьях с Венсаном Касселем

«Друзья на свою голову» – обаятельное кино о том, как зависть и низкая самооценка могут разрушить отношения
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Леа, Марк, Карин и Франсис дружат парами уже целую вечность. Однако их отношения портятся, когда скромная продавщица одежды Леа вдруг пробует себя в качестве автора и, что еще более неожиданно, очень быстро в этом преуспевает. Лею замечает знаменитый писатель, а самое престижное издательство предлагает ей контракт на печать ее романа, который тут же становится бестселлером.

Друзья оказываются не готовы к такому развитию событий и едва скрывают зависть. Даже муж героини, кажется, не вполне доволен тем, что в их жизни происходят такие перемены. Видимо, смириться с успехом близких людей дано не каждому.

«Друзья на свою голову» — легкая сатирическая комедия с мастерски написанными и психологически точными диалогами и очень узнаваемыми персонажами. В увлекательной и непринужденной форме авторы пытаются заглянуть вглубь человека, вытащив наружу его самые неприглядные качества — те, что каждый из нас старается при случае затолкать обратно. Ведь не так просто признать, что ты завидуешь не какой-нибудь богатой знаменитости, а своему лучшему другу.

Друзья на свою голову
2020/Франция16+мелодрамакомедия
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