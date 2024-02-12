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12 февраля 2024, новостьКрасная дорожка

Марго Робби получила австралийский «Оскар» после скандала с американским

Звезда фильма «Барби» получила награду Австралийской академии кино и телевизионных искусств
Марго Робби
Марго Робби | Источник: Legion-Media.ru

Голливудская актриса Марго Робби получила несколько наград на Австралийской академии кино и телевизионных искусств. Об этом сообщается на их официальном сайте.

Фильм был отмечен в категории «Международный фильм», приз за лучший фильм и лучшую женскую роль получила Марго Робби, а за лучшую мужскую роль второго плана — Райан Гослинг.

Для выхода на красную дорожку звезда фильма «Барби» выбрала серебряное платье-бюстье.

Напомним, в январе Американская академия кинематографических искусств и наук объявила номинантов 96-й церемонии вручения премии «Оскар», которая состоится 10 марта. В списке не оказалось Марго Робби, что вызвало диссонанс в киносфере.

В частности, Райан Гослинг заявил, что польщен номинацией за лучшую мужскую роль второго плана, однако разочарован тем, что академики не оценили вклад Марго Робби и Греты Гервиг, чья работа, по его мнению, «должна быть отмечена наряду с работой других очень достойных номинантов».

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