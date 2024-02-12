Марго Робби получила австралийский «Оскар» после скандала с американским

Голливудская актриса Марго Робби получила несколько наград на Австралийской академии кино и телевизионных искусств. Об этом сообщается на их официальном сайте.
Фильм был отмечен в категории «Международный фильм», приз за лучший фильм и лучшую женскую роль получила Марго Робби, а за лучшую мужскую роль второго плана — Райан Гослинг.
Для выхода на красную дорожку звезда фильма «Барби» выбрала серебряное платье-бюстье.
Напомним, в январе Американская академия кинематографических искусств и наук объявила номинантов 96-й церемонии вручения премии «Оскар», которая состоится 10 марта. В списке не оказалось Марго Робби, что вызвало диссонанс в киносфере.
В частности, Райан Гослинг заявил, что польщен номинацией за лучшую мужскую роль второго плана, однако разочарован тем, что академики не оценили вклад Марго Робби и Греты Гервиг, чья работа, по его мнению, «должна быть отмечена наряду с работой других очень достойных номинантов».