Марго Робби получила австралийский «Оскар» после скандала с американским

Марго Робби | Источник: Legion-Media.ru

Голливудская актриса Марго Робби получила несколько наград на Австралийской академии кино и телевизионных искусств. Об этом сообщается на их официальном сайте.

Фильм был отмечен в категории «Международный фильм», приз за лучший фильм и лучшую женскую роль получила Марго Робби, а за лучшую мужскую роль второго плана — Райан Гослинг.

Для выхода на красную дорожку звезда фильма «Барби» выбрала серебряное платье-бюстье.

Напомним, в январе Американская академия кинематографических искусств и наук объявила номинантов 96-й церемонии вручения премии «Оскар», которая состоится 10 марта. В списке не оказалось Марго Робби, что вызвало диссонанс в киносфере.