Том Круз захотел сыграть в последнем фильме Тарантино

Том Круз | Источник: Legion-Media.ru

Американский актер Том Круз хочет принять участие в последнем фильме режиссера Квентина Тарантино под названием «Кинокритик». Об этом сообщает журналист Джефф Снайдер, пишет The InSneider.

По словам инсайдера, актер ведет переговоры о том, чтобы присоединиться к касту картины. Отмечается, что Круз пересматривает свое рабочее расписание ради роли второго плана.

Ранее сообщалось, что американский актер Брэд Питт примет участие в последнем фильме Квентина Тарантино. Точно неизвестно, кого именно артист сыграет в новом проекте и исполнит ли там главную роль.