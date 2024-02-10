Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
10 февраля 2024, новость

Том Круз захотел сыграть в последнем фильме Тарантино

Инсайдер: Том Круз ведет переговоры об участии в «Кинокритике» Тарантино
Том Круз
Том Круз | Источник: Legion-Media.ru

Американский актер Том Круз хочет принять участие в последнем фильме режиссера Квентина Тарантино под названием «Кинокритик». Об этом сообщает журналист Джефф Снайдер, пишет The InSneider.

По словам инсайдера, актер ведет переговоры о том, чтобы присоединиться к касту картины. Отмечается, что Круз пересматривает свое рабочее расписание ради роли второго плана.

Ранее сообщалось, что американский актер Брэд Питт примет участие в последнем фильме Квентина Тарантино. Точно неизвестно, кого именно артист сыграет в новом проекте и исполнит ли там главную роль.

Ранее кинематографист рассказал, что картина будет посвящена кинокритику, пишущему рецензии для порножурналов. Действие фильма происходит в Калифорнии в 1977 году и основано «на истории парня, который действительно жил, но никогда не был по-настоящему знаменит».

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Том Круз
Tom Cruise
Кинокритик
Квентин Тарантино
Quentin Tarantino
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Долгожданный рассвет»
Долгожданный рассвет
Дублированный трейлер
Кадр из сериала «Режим»
Режим
Трейлер (англ.)
Кадр из мультфильма «Головоломка 2»
Головоломка 2
Тизер (англ.)
Кадр из фильма «Фрау»
Фрау
Трейлер
Кадр из мультфильма «Моана»
Моана 2
Тизер (англ.)
Кадр из фильма «Тихое место: День первый»
Тихое место: День первый
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Май, декабрь»
Май декабрь
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Аквариум»
Аквариум
Трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь