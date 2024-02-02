Брэд Питт получил роль в последнем фильме Тарантино

Брэд Питт | Источник: Legion-Media.ru

Квентин Тарантино в третий раз пригласил на съемки своих фильмов Брэда Питта. Как пишет Deadline, звезда Голливуда снимется в последнем фильме легендарного режиссера под названием «Кинокритик».

На текущий момент неясно, кого сыграет Питт. В прошлый раз актер получил премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Однажды... в Голливуде». Он также снялся у Тарантино в «Бесславных ублюдках».

Тарантино не раскрывает сюжет последнего фильма. Ранее он рассказал, что действие фильма происходит в Калифорнии в 1977 году, и он основан на жизни кинокритика, который действительно жил, но никогда не был по-настоящему знаменит и писал рецензии на порнофильмы.

Источником для вдохновения послужила работа Тарантино. Также в кулуарах говорят, что за последнее время режиссер сильно переписал сценарий.

В октябре этого года Квентин Тарантино посетил военную базу в Израиле. Издание Daily Mail уточнило, что последние два года голливудский режиссер проживает в Тель-Авиве вместе с женой-израильтянкой Даниэллой Пик и двумя детьми. В интервью 2021 года кинематографист называл Тель-Авив уменьшенной версией Лос-Анджелеса, отмечая «великолепные рестораны, классные бары и клубы» города.

Тарантино и Пик познакомились в 2009 году на израильской премьере фильма «Бесславные ублюдки».