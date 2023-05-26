Тарантино рассказал о своем последнем фильме

Режиссер Квентин Тарантино в интервью Deadline признался, что сюжет его последнего фильма будет посвящен кинокритику, который пишет рецензии для эротических журналов.
Режиссер рассказал, что в детстве часто сдавал порно-журналы в специальные автоматы, которые вознаграждали за это деньгами. По словам Тарантино, в одном из таких журналов он наткнулся на заметки кинокритика, которого посчитал вполне сведущим в вопросе кино.
«Он писал о популярных фильмах и был критиком второго эшелона. Я думаю, что он был очень хорошим критиком. Он был чертовски циничен. Его рецензии представляли собой нечто среднее между ранним Говардом Стерном и тем, чем мог бы быть Трэвис Бикл, если бы он был кинокритиком»», — отметил Тарантино.
Ранее Тарантино подтвердил, что «Кинокритик» станет последним фильмом в его кинокарьере, отметив, что у него больше нет мотивации снимать кино. Он рассказал, что помимо расширенной версии своей «Омерзительной восьмерки» для Netflix планирует заняться и другим шоу для телевидения. Кинодеятель подчеркнул, что планы о съемках шоу не имеют ничего общего с созданием полнометражных картин, а также признался, что сейчас хочет проводить больше времени со своей семьей.