Актер из «Мстителей» получил звезду на голливудской «Аллее славы»

Руффало поблагодарил всех присутствующих за поддержку. Он также вспомнил начало своей актерской карьеры в Голливуде. «Моя бабушка присылала мне 20 долларов в неделю в конверте с запиской: “Я верю в тебя. Оставайся на месте. Ты все сможешь”», — поделился актер.