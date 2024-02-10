Актер из «Мстителей» получил звезду на голливудской «Аллее славы»

Исполнивший роль Халка в серии фильмов «Мстители» американский актер и продюсер Марк Руффало получил звезду на голливудской «Аллее славы».
Руффало поблагодарил всех присутствующих за поддержку. Он также вспомнил начало своей актерской карьеры в Голливуде. «Моя бабушка присылала мне 20 долларов в неделю в конверте с запиской: “Я верю в тебя. Оставайся на месте. Ты все сможешь”», — поделился актер.
Ранее стало известно, что Маколей Калкин получил звезду на «Аллее славы» спустя 33 года после выхода «Один дома».