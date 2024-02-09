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9 февраля 2024, новость

Актрису «Елок» госпитализировали с пневмонией

Ирина Чипиженко жаловалась на слабость, одышку и кашель
Ирина Чипиженко
Ирина Чипиженко | Источник: PersonaStars

Актрису Ирину Чипиженко, которая снималась в сериале «Интерны» и франшизе «Елки», госпитализировали с пневмонией. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, артистка жаловалась на слабость, одышку и кашель. Спустя некоторое время Чипиженко госпитализировали, медики сделали актрисе КТ и обнаружили дыхательную недостаточность первой степени и пневмонию.

На данный момент актриса проходит лечение в больнице, однако процесс выздоровления осложняется хроническими заболеваниями Чипиженко.

Недавно сообщалось о проблемах со здоровьем у актера Александра Панкратова-Черного, позже жена рассказала о состоянии его здоровья.

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