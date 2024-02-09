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9 февраля 2024, новость

Стало известно, кто мог сыграть в «Слове пацана» вместо Кологривого

На роль Кощея в «Слове пацана» пробовался актер из «Фишера»
Андрей Максимов
Андрей Максимов | Источник: Legion-Media.ru

Актер Андрей Максимов пробовался на роль Кащея в сериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом он рассказал в беседе с U Magazine.

По словам Максимова, он очень хотел получить роль Кащея, готовился к кастингу, и позже получил уведомление, что пробы прошли успешно.

«Затем я посетил премьеру сериала “Фишер” и узнал от Вани Янковского, что на роль Кащея был утвержден Никита Кологривый. Я был разочарован, потому что хотел принять участие в этом проекте», — признался он, добавив, что через пару недель ему пришло письмо с предложением попробоваться на роль бандита Желтого.

Артисту нравится, как он сыграл Желтого. Максимов отмечает, что не ожидал такого успеха сериала.

«Из команды, я думаю, такого успеха никто не ожидал, но, когда я приехал домой, сказал жене: “Соня, мне кажется, это просто всех разорвет”. Так все и произошло», — вспоминает 26-летний актер.

Накануне преподаватель театрального института и руководитель новосибирской театральной студии «Игра» Владимир Зуев рассказал, каким был актер Никита Кологривый до своей популярности.

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