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8 февраля 2024, статьяЧто посмотреть

Фильм на вечер: страстная ретро-драма про любовный треугольник со звездой «Оно»

Сегодня предлагаем погрузиться в атмосферную историческую мелодраму «Сожги все мои письма»
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После очередной ссоры с супругой успешный литератор Алекс Шульман понимает, что ему необходимо что-то делать со своим гневом. Подобно родовому проклятию, гнев в их семье передается из поколения в поколение, а началось все в 1930-х годах с истории дедушки Алекса, Свена Стольпе.

Свен тоже был писателем-интеллектуалом, который всю жизнь любил и вместе с тем ненавидел свою жену Карин. Причиной тому были романтические отношения Карин с главным конкурентом Стольпе, поэтом Улофом Лагеркранцем. Алекс все глубже погружается в историю этого любовного треугольника, раскрывая волнующую тайну своей бабушки.

В основу фильма «Сожги все мои письма» положен бестселлер Алекса Шульмана, рассказывающий реальную историю из жизни его деда, знаменитого шведского писателя Свена Стольпе. Это многослойное исследование сложных семейных отношений и травм — внутренних демонов, от которых в будущем страдают и наследники.

Современность в ленте органично соединяется с перипетиями героев из прошлого, сыгранных отличными скандинавскими актерами — Биллом СкарскагардомОно»), Астой Аугуст («Королевство») и Густавом Линдом («Варяг»).

Сожги все мои письма
2022/Швеция16+драмамелодрама
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