Фильм на вечер: страстная ретро-драма про любовный треугольник со звездой «Оно»

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456297001&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После очередной ссоры с супругой успешный литератор Алекс Шульман понимает, что ему необходимо что-то делать со своим гневом. Подобно родовому проклятию, гнев в их семье передается из поколения в поколение, а началось все в 1930-х годах с истории дедушки Алекса, Свена Стольпе.

Свен тоже был писателем-интеллектуалом, который всю жизнь любил и вместе с тем ненавидел свою жену Карин. Причиной тому были романтические отношения Карин с главным конкурентом Стольпе, поэтом Улофом Лагеркранцем. Алекс все глубже погружается в историю этого любовного треугольника, раскрывая волнующую тайну своей бабушки.

В основу фильма «Сожги все мои письма» положен бестселлер Алекса Шульмана, рассказывающий реальную историю из жизни его деда, знаменитого шведского писателя Свена Стольпе. Это многослойное исследование сложных семейных отношений и травм — внутренних демонов, от которых в будущем страдают и наследники.