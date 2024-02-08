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8 февраля 2024, новость

80-летний Роберт Де Ниро показал редкое фото со своей 10-месячной дочерью

Актер признался, что другие его дети в восторге от Джии
Роберт Де Ниро с дочерью Джией (фото: HBO)
Роберт Де Ниро с дочерью Джией (фото: HBO)

Голливудский актер Роберт Де Ниро поделился редкой фотографией со своей маленькой дочерью Джией. Снимок опубликован на сайте People.

В интервью изданию 80-летний Де Ниро рассказал о своей дочери.

«Она такой очаровательный ребенок. Такая милая. Когда смотрю на нее, все остальное исчезает. Так что просто быть с ней в данный момент — это огромная радость и облегчение», — признался он.

Артист добавил, что другие его дети «в восторге» от 10-месячной Джии. Он также признался, что любит собирать членов своей семьи в доме. «Тот факт, что они все будут вместе, — для меня все», — сказал актер.

У Роберта Де Ниро есть двое детей от первой жены, актрисы Дайэнн Эбботт: дочь Дрена и сын Рафаэль. В 1995 году суррогатная мать родила актеру и другой его возлюбленной, модели Туки Смит, двух близнецов — Джулиана Генри и Аарона Кендрика. От второй жены, бывшей стюардессы Грейс Хайтауэр, у него есть сын Элиот и дочь Хелен Грейс. Весной 2023 года Роберт Де Ниро признался, что в седьмой раз стал отцом. 6 апреля у него родилась дочь Джиа.

Ранее Роберт Де Ниро расплакался, рассказывая о маленькой дочери.

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