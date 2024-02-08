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8 февраля 2024, новость

Раскрыт бюджет сериала «Слово пацана»

Отмечается, что речь идет про «сотни миллионов рублей на восемь серий»
Кадр из сериала «Слово пацана»
Кадр из сериала «Слово пацана»

«Слово пацана. Кровь на асфальте» является «дорогим сериалом». Об этом генеральный директор онлайн-кинотеатра Wink Антон Володькин рассказал РБК.

Володькин не назвал точный бюджет проекта, однако отметил, что речь идет про «сотни миллионов рублей на восемь серий». «Наши собственные затраты мы окупили в первый месяц после выхода первой серии, тогда как средний по рынку срок возврата инвестиций — шесть месяцев», — поделился гендиректор онлайн-кинотеатра.

Ранее российский писатель и автор произведения «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х» Роберт Гараев рассказал об угрозах, которые поступали ему после выпуска книги. Писатель отметил, что в ходе создания произведения он брал интервью у свидетелей того периода времени, а также у людей с криминальным прошлым.

Напомним, что сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал лучшим российским сериалом по мнению пользователей Кино Mail.ru. Стартовавшая в конце осени драма Жоры Крыжовникова вызвала широкое обсуждение в обществе и привлекла внимание огромной аудитории. Так, 82% участников нашего опроса положительно ответили на вопрос о том, нужно ли сериалу продолжение.

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