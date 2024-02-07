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7 февраля 2024, новость

В еще одном российском городе отменили спектакль с Раппопорт и Серебряковым

Постановка «Эйнштейн и Маргарита» не состоится в Нижнем Новгороде
Алексей Серебряков и Ксения Раппопорт
Алексей Серебряков и Ксения Раппопорт | Источник: PersonaStars

Спектакль с российскими актерами Ксенией Раппопорт и Алексеем Серебряковым «Эйнштейн и Маргарита» отменили в еще одном российском городе, Нижнем Новгороде. Об этом говорится в сообществе концертного зала «Юпитер» во «ВКонтакте».

Постановка была запланирована на 21 февраля. О причинах срыва спектакля не сообщается.

Ранее спектакль «Эйнштейн и Маргарита», запланированный на 26 февраля в концертно-зрелищном центре «Миллениум» в Ярославле, также отменили. Причиной стали жалобы местных жителей на главных актеров постановки местным властям.

Позже стало известно, что показ постановки в московском Театре Эстрады состоится, несмотря на отмену в Ярославле.

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