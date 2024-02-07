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7 февраля 2024, новость

Виторган высмеял Никиту Кологривого после критики Козловского

Актер выразил надежду, что молодого актера «не сожрут хайпожерство, самолюбование и назидательность»
Максим Виторган
Максим Виторган

Актер Максим Виторган высмеял в микроблоге актера Никиту Кологривого, который назвал Данилу Козловского «лжеартистом».

Виторган восхитился музыкальным моноспектаклем Данилы Козловского FRANK. Козловский сыграл в постановке главную роль. Виторган назвал спектакль «праздником души». Он похвалил его за «искрометность, ироничность и пронзительность». Актер назвал Козловского «бесконечно артистичным».

«(Козловский) здесь, собственно, воплощение понятия "артист". И поет он не просто на актерском обаянии… Все это очень большое мастерство. Я в какой-то момент вспомнил одного молодого и талантливого артиста, который, если его не сожрут хайпожерство, самолюбование и назидательность, тоже, возможно, так когда-нибудь сможет, да, Никита?» — написал артист.

В январе Никита Кологривый раскритиковал актеров без образования, в том числе  Александру Бортич. Затем артист высмеял актерский талант Данилы Козловскогоназвав его «лжеартистом»обесценил работу актеров «Слова пацана» и, наконец, заявил, что ему не нравятся советские артисты Иннокентий Смоктуновский и Александр Абдулов. Высказывания Никиты Кологривого прокомментировали его коллеги. Так, Филипп Янковский пошутил об актере на премьере «Прелести», а режиссер «ЮЗЗЗа» высмеял слова о лжеартистах.

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