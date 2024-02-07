Виторган высмеял Никиту Кологривого после критики Козловского

«(Козловский) здесь, собственно, воплощение понятия "артист". И поет он не просто на актерском обаянии… Все это очень большое мастерство. Я в какой-то момент вспомнил одного молодого и талантливого артиста, который, если его не сожрут хайпожерство, самолюбование и назидательность, тоже, возможно, так когда-нибудь сможет, да, Никита?» — написал артист.