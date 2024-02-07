Звезда «Слова пацана» занял у матери 110 тыс. рублей для переезда в Москву

Рузиль Минекаев в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Актер Рузиль Минекаев признался в интервью с блогером Надеждой Стрелец, что занимал у матери деньги для переезда в Москву.

По словам Минекаева, мать одолжила ему 110 тысяч рублей, чтобы обустроиться в столице России. Актер признался, что Москва встретила его недружелюбно. Он рассказал, что первое время снимал комнату «с каким-то алкашом» и трудился на двух работах без выходных. Минекаев переехал в Москву в 2019 году вместе со своим другом после поступления на заочный факультет ГИТИСа.

«Да я думаю, она всех принимает так же хреново. Ну я не знаю, я ни разу не видел, не слышал, чтобы кто-то приехал, и все так легко и гладко», — рассказал артист.

Рузиль Минекаев стал известен после роли Марата в сериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте».

В феврале режиссер «Слова пацана» Жора Крыжовников признался, что он и его команда задумывали три сезона сериала. Он планировал посвятить каждый сезон определенному году — 1989-му, 1991-му и 1993-му. Крыжовников отметил, что на основе этих периодов можно снять много интересных историй, однако сейчас он взял паузу со «Словом пацана».

Ранее Рузиль Минекаев рассказал о дискомфорте во время съемок сцены поцелуя с Анной Пересильд.