Мать Боярской рассказала, как заставляла ее сниматься в кино

Лариса Луппиан и Елизавета Боярская | Источник: PersonaStars

Лариса Луппиан в интервью журналу «7 Дней» рассказала, что настояла на том, чтобы ее дочь, актриса Елизавета Боярская, снималась в кино.

Дело в том, что театральный режиссер Лев Додин был категорически против того, чтобы Боярская строила кинокарьеру. Однако мама переубедила дочь, попросив не повторять ее ошибки.

«Когда Лиза начинала свою карьеру, первое, что я ей сказала: “Снимайся в кино!” При этом Лев Додин ей это запрещал категорически. И Лизе было сложно выскользнуть из-под его влияния. Я ее просто насильно заставляла», — призналась Луппиан.

Лариса Регинальдовна добавила, что Боярская хотела отказаться сниматься в картине «Вы не оставите меня», боясь своего наставника. Однако мама умоляла ее согласиться.

«Я переубеждала: “Нет, Лиза, ты должна сниматься! Все будет хорошо! Снимайся, найдешь время! Только снимайся”. Я ей просто кричала в трубку, с другого конца света проводила психотерапевтические сеансы», — уточнила актриса.

Дело в том, что сама Лариса Регинальдовна в свое время отказывалась от работы в кино, о чем сейчас очень жалеет. В итоге режиссеры перестали делать ей интересные предложения.

«Меня приглашали сниматься в прекрасные фильмы замечательные режиссеры. А я не приложила даже одного процента усилий для того, чтобы понравиться, чтобы прийти подготовленной на пробу. Скажу грубо, но я была просто идиоткой, проморгала эту возможность. Вела себя отвратительно, и меня даже перестали приглашать», — считает артистка.