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6 февраля 2024, новость

Судзиловская высказалась о получении звания заслуженной артистки РФ

Актриса призналась, что «бесконечно обрадовалась»
Олеся Судзиловская
Олеся Судзиловская

Актриса театра и кино Олеся Судзиловская рассказала «Газете.Ru», что до сих пор пребывает в шоке и восторге от того, что ей присудили звание заслуженной артистки России. Актриса была на репетиции, когда на нее «шквалом посыпались сообщения» о присуждении награды.

«Сама пребываю в состоянии шока и восторга одновременно! Сидела на репетиции, и вдруг телефон начал сходить с ума, шквалом посыпались сообщения, я даже испугалась! И потом, когда уже позже удалось просмотреть смс и когда все стало известно, обрадовалась бесконечно! Особенно трогает, что в такое сложнейшее время для страны президент находит время, чтобы отметить россиян за заслуги», — сказала она.

5 февраля президент РФ Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста России Олесе Судзиловской, а также иллюзионисту, актеру и телеведущему Амаяку Акопяну. Актер МХТ имени Чехова Олег Тополянский, в свою очередь, награжден медалью «За труды в культуре и искусстве».

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