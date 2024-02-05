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5 февраля 2024, статьяЧто посмотреть

Фильм на вечер: безумная экшен-драма о песиках от Люка Бессона

Начинаем неделю с просмотра «Догмена» – впечатляющей криминальной драмы от режиссера Люка Бессона в духе «Джокера»
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Однажды ночью полиция останавливает фургон, водителем которого оказывается очень странный молодой человек с парализованными ногами, переодетый в Мэрилин Монро. Его имя — Дуглас, и свою невероятную историю он во всех подробностях рассказывает психиатру-криминалисту.

Еще в детстве Дуглас познал, что такое жестокость, и утратил всякое доверие к людям. Его настоящими друзьями и верными защитниками стали собаки, которые крадут для него драгоценности, собирают долги и помогают готовить блинчики. И однажды их целью становится босс мексиканского картеля, захвативший власть в городе.

Ветеран французского кино Люк Бессон представил своего «Догмена» на Венецианском кинофестивале, где несколькими годами ранее победил «Джокер», с которым у этой картины немало общего. Это тоже история об отчаянном и кровавом противостоянии маленького человека, жаждущего отомстить несправедливому и жестокому миру.

Помимо удовольствия от упоительной абсурдности происходящего, в которой участвуют терьеры, шпицы и множество других собак, в «Догмене» демонстрирует одну из своих самых интересных работ необычайно выразительный актер Калеб Лэндри Джонс.

Догмен
2023/США, Франция18+драмабоевик
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