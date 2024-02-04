Звезда «Бригады» заявила об уникальности Сергея Безрукова

Валентина Теличкина, 2019 год | Источник: PersonaStars

Актриса Валентина Теличкина, которая сыграла маму Саши Белого в сериале «Бригада», заявила об уникальности актера Сергея Безрукова, сыгравшего ее экранного сына. Об этом она заявила в разговоре с Борисом Корчевниковым на программе «Судьба человека».

«Ой, я его люблю. Сережа Никоненко, Сережа Безруков — это моя любовь. Таких артистов, как Безруков, нет. Он все может», — подчеркнула Теличкина.

При этом артистка заверила, что ей «замечательно снималось» в «Бригаде». Однако актриса подчеркнула, что считала необходимым подготовить для Саши Белого печальную участь, так как бандит не должен быть положительным примером для зрителей. Теличкина считала, что если героя Безрукова оставить в живых, то сериал будет романтизировать бандитизм.

Ранее Сергей Безруков высказался об актерских навыках Никиты Кологривого. Актеры вместе снялись в фильме «Момент истины».