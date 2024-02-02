Деми Мур в новом образе сравнили с Надеждой Бабкиной

Деми Мур опубликовала в личном блоге фото со съемочной площадки второго сезона сериала «Вражда», который получил название «Капоте против Лебедей». В проекте 61-летняя актриса сыграла светскую львицу и модель Энн Вудворд, которая свела счеты с жизнью из-за публикации скандального рассказа Трумена Капоте.

Деми Мур и Надежда Бабкина

«Перевоплощение в Энн Вудворд. Все дело в волосах. Такой прикольный проект для работы — и в хорошей компании», — сообщила Мур.

Некоторые пользователи сети обратили внимание, что в таком образе голливудская звезда напоминает народную артистку России Надежду Бабкину. Кто-то в шутку назвал звезду картины «Привидение» «Деми Бабкиной».

Напомним, в центре сюжета сериала «Вражда: Капоте против лебедей» — история взаимоотношений писателя Трумена Капоте со своими подругами, которых он называет «лебедями». Однажды он серьезно с ними поссорился.

Чтобы досадить обидчицам, в 1975 году литератор опубликовал рассказ «Кот Баск 1965», в котором разоблачил своих бывших подруг. Многие женщины не смогли пережить скандал и покончили с собой.