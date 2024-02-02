Джулия Робертс показала романтическое фото с мужем

Джулия Робертс опубликовала романтичное и нежное фото с мужем, оператором Дэниелом Модером, которому в конце января исполнилось 55 лет. На кадре супруги обнимались и смотрели друг на друга.

<div id="vk_post_-48064554_43119"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_43119", -48064554, 43119, 'p7pi4uMwtwlwiR_8kv1rUS7p1tM'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

«С днем рождения этого удивительного человека, который освещает наш мир», — подписала снимок звезда.

В одном из последних интервью звезда картины «Красотка» призналась, что Модер — в их семье «капитан корабля».

Напомним, Джулия Робертс и Дэниел Модер познакомились на съемках фильма «Мексиканец» в 2000 году. В то время оператор был женат на визажистке Вере Стеймберг, но ради актрисы оставил супругу.

Робертс и Модер сыграли свадьбу в 2002 году. В 2004 году у пары родились близнецы Хейзел и Финней, а три года спустя родился сын Генри.