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2 февраля 2024, новость

Джулия Робертс показала романтическое фото с мужем

Голливудская актриса поздравила супруга с юбилеем

Джулия Робертс опубликовала романтичное и нежное фото с мужем, оператором Дэниелом Модером, которому в конце января исполнилось 55 лет. На кадре супруги обнимались и смотрели друг на друга.

Во время загрузки произошла ошибка.

«С днем рождения этого удивительного человека, который освещает наш мир», — подписала снимок звезда.

В одном из последних интервью звезда картины «Красотка» призналась, что Модер — в их семье «капитан корабля».

Напомним, Джулия Робертс и Дэниел Модер познакомились на съемках фильма «Мексиканец» в 2000 году. В то время оператор был женат на визажистке Вере Стеймберг, но ради актрисы оставил супругу.

Робертс и Модер сыграли свадьбу в 2002 году. В 2004 году у пары родились близнецы Хейзел и Финней, а три года спустя родился сын Генри.

Ранее Джулия Робертс показала трогательное фото со старшими детьми.

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