Джулия Робертс показала архивное фото с детьми

На кадре наследникам голливудской звезды меньше года. «19 лет. Нет слов, чтобы описать радость, веселье, дикий шум нашей совместной жизни», — подписала снимок звезда картины « Красотка ».

Напомним, Джулия Робертс обрела счастье во втором браке с кинооператором Дэниелом Модером. В 2002 году они сыграли свадьбу, а спустя два года у супругов родились двойняшки — дочь Хейзел и сын Финнеас. В 2007 году актриса в третий раз стала мамой — у нее родился сын Генри.