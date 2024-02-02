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2 февраля 2024, новость

58-летняя Татьяна Лютаева показала стройную фигуру на пляже

Актриса отдыхает в Дубае

Татьяна Лютаева в личном блоге опубликовала фото с отдыха в Дубае. На снимках 58-летняя актриса запечатлена в черном слитном купальнике.

Во время загрузки произошла ошибка.

Поклонники и коллеги Лютаевой отметили, что она очень хорошо выглядит. Звезда кино признавалась, что ей тяжело держать себя в форме, поэтому она старается меньше есть и чаще заниматься спортом.

Напомним, Татьяна Лютаева — известная советская актриса театра и кино, прославившаяся благодаря роли Ягужинской в картине «Гардемарины, вперед!» режиссера Светланы Дружининой.

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